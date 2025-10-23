Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional informó la captura de los presuntos responsables del asesinato de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30), ocurrido en la madrugada del jueves 23 de octubre en el sector La Huayrona, en San Juan de Lurigancho.

MENORES DE EDAD ENTRE LOS DETENIDOS

Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad y un adulto, quienes tenían en su poder los celulares de las víctimas y sustancias ilícitas. Según el reporte policial, Diana y Litzy fueron interceptadas por tres sujetos mientras regresaban a su vivienda; al resistirse a un robo, fueron atacadas con un cuchillo en múltiples ocasiones antes de que los agresores huyeran.

El operativo inició tras la identificación y detención de Deibi Anderson Poma Alberca (25), quien portaba los celulares de las víctimas. Durante su interrogatorio, proporcionó información sobre los otros implicados, lo que permitió la captura de L.I.J.S.B (17) y P.J.S.S.B (16) en un segundo domicilio ubicado en la calle Almirante Miguel Grau. En este lugar, la Policía incautó 200 envoltorios de PBC y diez bolsitas de marihuana.

Según las autoridades, los detenidos pertenecerían a la banda criminal “Los Fatales Puñaleros del Este” y son investigados por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte.