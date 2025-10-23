Recuperan autopartes robadas: accesorios incautados tienen un valor superior a los S/500 mil

Tras un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pudo dar con la recuperación de autopartes robadas valorizadas en más de medio millón de soles en el mercado negro conocido como ‘la 50’, ubicado en Independencia.

En declaraciones a 24 Horas, el jefe de la Diprove, Jorge Chávez, brindó detalles de este golpe contra la criminalidad y manifestó que han recuperado miles de accesorios pertenecientes a vehículos robados semanas atrás.

“Se ha realizado un operativo en Independencia. Se ha recuperado más de cuatro mil accesorios de diferentes vehículos que hacen una suma aproximadamente más de 500 mil soles”, comentó el coronel Chávez.

¿QUÉ OBJETOS SE ENCONTRARON?

Durante el balance brindado por el jefe de la Diprove, se conoció que los efectivos de la PNP incautaron timones, bombas de gasolina y combustible, sistemas eléctricos, capots, puertas y otros objetos.