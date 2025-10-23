¡EXCLUSIVO! Chats revelan cómo planeaban extorsionadores el ataque al bus de Translicsa

Siete disparos impactaron contra un bus de la empresa Translicsa en Los Olivos, en un atentado perpetrado hace cinco días que, afortunadamente, no dejó víctimas mortales. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de dos presuntos extorsionadores relacionados con el ataque, en una operación que permitió obtener nuevas evidencias sobre el accionar de las bandas criminales que operan en Lima Norte.

Inicialmente, se pensó que los responsables pertenecían a la organización “Los Gatilleros del Olimpo”, pero las investigaciones arrojaron nuevos indicios que apuntan a otra estructura criminal. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que, durante la intervención, se incautaron los teléfonos de los dos sospechosos, quienes fueron hallados a solo tres cuadras del paradero de Translicsa.

CHATS

Los chats analizados por los peritos policiales mostraron mensajes sobre coordinaciones previas al ataque, como puntos de encuentro y seguimiento en zonas cercanas a la avenida Los Eucaliptos con Sol de Naranjal, lugar donde se produjo la balacera. Además, los investigadores hallaron videos que demostrarían que los intervenidos continuaban realizando actividades de marcaje y reglaje.

Arriola informó que uno de los detenidos, de nacionalidad venezolana, ya se encuentra a disposición de la División de Secuestros y Extorsiones, donde se ha determinado que estaría vinculado a la organización criminal DESA 2 Antitren. La Policía continúa con las investigaciones para identificar al resto de los involucrados y evitar nuevos atentados contra el transporte público en Lima Norte.