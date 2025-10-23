Susana Villarán pide aplicar criterio del TC usado en “Caso Cócteles” para anular acusación

Tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el juicio a Keiko Fujimor​i en el “Caso Cócteles”, la defensa de Susana Villarán solicitó que se aplique el mismo criterio para su caso por presunto lavado de activos. La exalcaldesa de Lima enfrenta acusaciones por los aportes recibidos de la empresa Odebrecht durante la campaña por la no revocatoria.

Merry Edquén, abogada de Villarán, indicó que buscará que el Tribunal Constitucional utilice el mismo razonamiento aplicado a Fujimori, considerando la similitud en la anulación de juicios por irregularidades procesales. Sin embargo, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que el caso de Villarán no es comparable.

“Estamos hablando de una persona que recibió dinero con conocimiento de que se destinaba a mantener su cargo como funcionaria pública, lo que incluye obras públicas y plazas contractuales. No es posible homologar su situación con la de Fujimori”, explicó.

OTROS CASOS TAMBIÉN SE BENEFICIARÍAN

La decisión del TC podría abrir la puerta a solicitudes similares, como la presentación de un hábeas corpus para Ollanta Humala. Según expertos, primero será evaluado por un juez constitucional, luego por un tribunal superior y, finalmente, por el pleno del TC. Julio Rodríguez aclara que incluso en el caso de Humala, los aportes provenientes de Venezuela durante su presidencia no son completamente comparables con los fondos de Odebrecht destinados a campañas particulares.

En paralelo, se conoció que otros políticos, como el congresista José Luna, podrían intentar beneficiarse del precedente, aunque especialistas consideran improbable que sus casos corran la misma suerte. Por ahora, la defensa de Villarán espera la resolución judicial que determine si se aplicará o no el criterio del “Caso Cócteles”.