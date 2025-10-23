Madre de joven bailarina asesinada en el Callao encara a José Jerí: "Mi hija se iba a graduar"

La desesperación por justicia se volvió visible en las calles del Callao cuando una madre abordó al presidente de transición, José Jerí, durante su recorrido por la provincia constitucional, tras el asesinato a balazos de su hija Ariana Cañola (19), ocurrido la madrugada del último domingo mientras trabajaba como bailarina en una orquesta local.

Con la voz entrecortada, la madre pidió al mandatario que “agarren a los culpables, por favor”. Jerí, acompañado de la congresista Patricia Chirinos y autoridades policiales del Callao, escuchó el reclamo, preguntó por el avance de las investigaciones al general a cargo y ofreció palabras de consuelo. La parlamentaria solicitó además el número de expediente para poder hacer seguimiento del caso.

El presidente visitó también la central de monitoreo del Callao pasada la medianoche, en el segundo día del estado de emergencia decretado para Lima y Callao, con la intención de encabezar operativos coordinados con alcaldes provinciales y regionales. En sus intervenciones defendió la medida de excepción y aseguró que esta vez “va a funcionar”, porque —dijo— se plantean “medidas distintas a otros estados de emergencia”.

BALANCE DE OPERATIVO

Jerí afirmó que las acciones del Gobierno buscarán “golpear a la delincuencia con más contundencia y más herramientas” y no descartó endurecer las medidas si fuera necesario. Durante el operativo en el Callao, la Policía reportó un balance preliminar que incluye cuatro armas de fuego, 45 municiones, 14 kg de marihuana y otros hallazgos; en Ventanilla también se incautaron armas, municiones y droga, según el parte policial. El general a cargo ofreció estos datos en la actividad de supervisión.