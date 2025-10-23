Terror en colegio de SJL: delincuentes exigen dinero a padres y amenazan con atentar contra sus hijos

En San Juan de Lurigancho, padres de familia de la Institución Educativa N.º 01502 José Carlos Mariátegui denunciaron ser víctimas de extorsiones por parte de una banda criminal. Según los denunciantes, los delincuentes amenazan con atentar contra la vida de sus hijos si no pagan “cuotas” diarias.

Uno de los extorsionadores habría enviado un video desde el interior de un vehículo, portando un arma de fuego, en el que advierte: “Usted verá si paga la multa o vamos por su familia”. Los padres aseguraron que las amenazas son constantes y se han prolongado por más de una semana.

Además, revelaron que los criminales amenazaron con detonar una "bomba" en la institución educativa. Pese a estas amenazas las autoridades educativas no habrían optado por pasar a la virtualidad.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, los padres, quienes también denunciaron que el colegio no cuenta con alumbrado público, pidieron al ministro del Interior, al presidente José Jerí, tomar acciones inmediatas, ya que temen por la seguridad de sus hijos.