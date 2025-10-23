Eduardo Ruiz: informe de balística concluye que falleció de un disparo "por rebote"

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que la institución mantiene respaldo total al suboficial Luis Magallanes, involucrado en la muerte del cantante urbano Truko durante un altercado en el que el agente se encontraba en estado de shock tras ser agredido.

Arriola explicó que imágenes de cámaras de seguridad muestran que Magallanes recibió un golpe en la cabeza con una botella que le provocó abundante sangrado, lo que llevó a un disparo accidental al piso, que terminó alcanzando al artista.

INFORME PERICIAL

El informe pericial balístico del Ministerio Público determinó que el proyectil que impactó a Truko no fue disparado a corta distancia y que la herida se produjo por rebote, lesionando corazón y pulmón izquierdo. Las pruebas indican marcas de raspado contra superficies duras y lisas, reforzando la tesis de un acto culposo sin intención criminal.

Arriola recordó además la trayectoria de Magallanes, destacando su participación en el rescate de un empresario secuestrado en diciembre de 2024, y criticó la actuación de la Fiscalía al conocer las imágenes antes de realizar un análisis adecuado. El comandante anunció que la libertad de Magallanes sería casi inminente tras el vencimiento de su prisión preliminar y que mantiene las disculpas hacia la familia de la víctima.