Detienen a presuntos miembros de “Los Pepes” ligados a amenazas contra fiscal Margarita Haro

La Policía Nacional detuvo en la madrugada a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pepes” durante un operativo realizado en una vivienda de la zona de Huáscar. Según las autoridades, uno de los intervenidos se aferró a su hijo para evitar la captura, pero igualmente fue reducido y puesto a disposición policial.

El coronel Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, informó que los detenidos —conocidos como Ñungo y Tobi— pertenecen a la nueva generación del grupo delincuencial que opera en inmediaciones del paradero Tres de Huáscar. Durante la intervención se incautaron un arma de fuego, municiones y una importante cantidad de droga.

Las pesquisas policiales relacionan a los capturados con alias “Colocho”, señalado como cabecilla de la organización. La dependencia informó que las diligencias continúan y que ya se han identificado ramificaciones y posibles lugares de refugio del líder, por lo que su captura sería “cuestión de horas”. La PNP añadió que Colocho sería de nacionalidad venezolana, según la información recabada en la investigación.

AMENAZAS CONTRA FISCAL

El caso cobró especial relevancia luego de que se revelara que Colocho habría enviado mensajes extorsivos y amenazas a la fiscal provincial penal Margarita Haro, ordenándole retirarse de su cargo bajo amenaza de ser atacada. La propia fiscal confirmó la recepción de un mensaje intimidatorio en su teléfono personal, que no había sido previamente socializado con la Policía ni otros órganos del sistema de justicia. El fiscal interino Tomás Gálvez respaldó la denuncia.