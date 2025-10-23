Generación Z participará en marcha de este 25 de octubre pese a estado de emergencia

A pesar del estado de emergencia declarado por 30 días en Lima y Callao, los representantes de la Generación Z anunciaron que participarán en la protesta convocada para este 25 de octubre, la cual tendrá como punto de concentración la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

Leandro Pacheco, integrante del colectivo Jóvenes Líderes por el Perú, afirmó que la movilización será pacífica y cultural, rechazando que se trate de una jornada de confrontación. Pacheco enfatizó además que la juventud tiene la responsabilidad de alzar la voz en defensa de la democracia, el orden y la organización, pese a las restricciones impuestas por el estado de excepción.

Por su parte, Orlando Carrasco, coordinador de la organización de colectivos de la Generación Z, explicó que la convocatoria surgió en solidaridad con Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvco’, joven músico urbano fallecido recientemente en circunstancias aún en investigación.

PREPARAN PROYECTO DE LEY

Finalmente, los líderes de la Generación Z anunciaron que preparan un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso, con el fin de derogar un conjunto de normas aprobadas recientemente por el Parlamento Nacional.