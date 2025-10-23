Operativo en Miraflores: Policía decomisa más de 200 motocicletas en el primer día de estado de emergencia

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un amplio operativo de control de identidad en las inmediaciones del parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, como parte de las acciones implementadas durante el segundo día del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en Lima Metropolitana y el Callao ante el incremento de la criminalidad.

El operativo tuvo como objetivo identificar a personas con requisitorias vigentes y verificar el cumplimiento de la prohibición que impide la circulación de dos personas en una motocicleta lineal, medida vigente durante la emergencia. Además, se fiscalizó la documentación de vehículos menores y el uso de placas reglamentarias.

MUNICIPALIDAD INTENSIFICA CONTROLES JUNTO A LA PNP

Según informó la Municipalidad de Miraflores, todas las personas que transiten por el distrito estarán sujetas a revisiones aleatorias. “Vamos a realizar estos operativos en diferentes puntos del distrito y continuaremos durante todo el estado de emergencia para identificar a requisitoriados”, señaló un vocero municipal.

El municipio precisó que durante el primer día del estado de emergencia se han decomisado más de 200 motocicletas, la mayoría por placas adulteradas o falta de documentos. “Tenían placas de madera y los conductores no tenían documentos”, preciso el funcionario.

Los operativos contaron con el apoyo del personal de seguridad ciudadana del distrito y de las dos comisarías de Miraflores, que trabajaron de manera conjunta con la Policía Nacional. “La Municipalidad de Miraflores respalda al 100 % el trabajo policial”, enfatizó el representante edil.