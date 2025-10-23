Asaltan a censistas durante estado de emergencia en SJM: vecinos exigen presencia policial

A menos de tres días de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, los casos criminales continúan registrándose en la capital. Esta vez, dos censistas fueron víctimas de la delincuencia en San Juan de Miraflores (SJM).

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la segunda etapa de Villa Solidaridad de SJM, se observa a los trabajadores saliendo de una vivienda tras finalizar su jornada, sin imaginar, que el hampón ya los tenía en la mira.

Con un objeto punzocortante, el criminal les exigió a los censistas de que les entregara sus objetos personales, a lo que las víctimas por el temor de que les haga daño, decidieron darle sus pertenencias. Con el botín en la mano, el delincuente escapó corriendo.

Tras este hecho, los vecinos revelaron que han colocado una caseta de seguridad, ante los constantes casos de arrebatos que se dan en la zona. Del mismo modo, hicieron un llamado a las autoridades de la PNP para que realicen patrullajes constantes en SJM.