Serenos de SMP capturan a delincuente ecuatoriano que asaltó bus de transporte

Un ciudadano ecuatoriano fue detenido por agentes del Serenazgo del distrito de San Martín de Porres (SMP) luego de protagonizar un violento incidente en la avenida Tomás Valle, donde amenazó con un arma a un sereno dentro de un patrullero que realizaba su ronda de vigilancia.

Según el reporte de las autoridades municipales, el sujeto subió a un bus de transporte público y, tras ser detectado, apuntó con un arma al personal de Serenazgo que circulaba por la zona. Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia y otros agentes acudieron al lugar para capturarlo.

El alcalde Hernán Cifuentes informó que el detenido fue identificado como Israel Andrade Rodríguez, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien ingresó al Perú de manera ilegal. “Solo registra datos migratorios de ingreso a Bolivia y Chile, mas no al Perú. Seguramente ingresó por la frontera burlando los controles”, señaló la autoridad edil.

SERÁ DENUNCIADO PENALMENTE

Cifuentes precisó que la Procuraduría Municipal presentará una denuncia penal contra el extranjero por atacar un vehículo de Serenazgo durante su intento de fuga. “Solicitamos al nuevo Gobierno que adopte medidas firmes para evitar que delincuentes extranjeros ingresen al país”, expresó el burgomaestre.