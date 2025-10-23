Óscar Arriola sobre policía que disparó a ‘Truko’: “Su libertad es inminente”

A más de una semana de haberse realizado la marcha de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre que dejó como saldo la muerte de Eduardo Ruiz conocido como ‘Truko’ por un disparó del agente de la PNP, Luis Magallanes, el comandante general de la institución, Óscar Arriola, decidió pronunciarse al respecto.

En medio de sus declaraciones a la prensa, Arriola solicitó la liberación del efectivo, debido a que, hay una serie de pruebas que excluyen a Magallanes de las imputaciones en su contra. Además, reiteró que el policía percutó su arma, ya que, se encontraba en peligro.

“La libertad de Luis Magallanes es casi inminente si existe justicia en el Perú por la sencilla razón circunstancias eximentes que lo exoneran de cualquier responsabilidad penal (…) Magallanes hace un disparo y luego de las investigaciones se determina que el balazo fue producto a un mecanismo de defensa, frente a la agresión que vivió en su contra”, comentó.

HOMENAJE A ‘TRUKO’ ESTE FIN DE SEMANA

Por medio de un comunicado en redes sociales, la Generación Z convocó para este sábado 25 de octubre a una nueva marcha, donde buscarán rendirle un homenaje a ‘Truko’. La concentración será a las 2:30 p.m. en inmediaciones de Plaza Francia.