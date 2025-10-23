MML estaría en la mira de extorsionadores: Reggiardo denunció que serían 10 sujetos armados

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó a la prensa que la municipalidad que preside sería el nuevo blanco de los extorsionadores. Explicó que diez sujetos sospechosos con armas de fuego en un vehículo se mostraron en medio de los trabajos de descolmatación del río Rímac.

YA HAY EVIDENCIAS

“Hemos tenido un acto de extorsión. Hay evidencia del vehículo en el que se trasladaron 10 personas con armas de fuego, tenemos la placa de la unidad. Estoy seguro que en las próximas horas tendremos novedades a partir del trabajo que realice nuestra Policía Nacional”, manifestó Reggiardo a la prensa, además dijo que fueron amenazados.

Explicó que el alcalde distrital, Jesús Maldonado, les facilitará las imágenes de las cámaras de seguridad que se entregarán a las autoridades pertinentes para que investiguen este caso. Señaló que la presencia de los sujetos armados sería un modus operandi para amenazar a las autoridades con la maquinaria para los trabajos de descolmatación.

"Esta maquinaria es de la municipalidad metropolitana, hablamos de más de 50 unidades que están al servicio de la población para la descolmatación de ríos y prevenir desastres. Estamos en plena investigación y seguramente entenderemos cuál sería el móvil de este acto de extorsión que va en contra de nuestros operarios y maquinarias. No lo vamos a permitir", finalizó el burgomaestre.