Estado de emergencia: PNP recupera más de 2 mil autopartes robadas en mercado “San Jacinto”

En el marco del primer día del estado de emergencia en Lima y Callao, la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) ejecutó un operativo en el mercado informal “San Jacinto”, donde se recuperaron más de 2 mil accesorios y autopartes presuntamente robados, valorizados en 400 mil soles.

Según informó el coronel Jorge Chávez, jefe de la Diprove, los artículos incautados —entre faros, capots, parachoques, logotipos y cardanes— eran ocultados incluso en los techos de los tres locales intervenidos.

“Podemos observar este faro de una camioneta Hilux que se comercializaba en unos dos mil soles. En total hemos recuperado cerca de dos mil accesorios valorizados en aproximadamente 400 mil soles”, detalló el oficial.

ESTADO DE EMERGENCIA POR 30 DÍAS

Durante el operativo, que forma parte de las acciones intensificadas por la emergencia, se intervino a cuatro personas que serían parte de la red de comercialización ilegal. El estado de emergencia decretado por el Gobierno tiene una duración de 30 días y permite a la Policía Nacional realizar intervenciones inmediatas ante sospechas de actividad criminal, con el objetivo de frenar la ola delictiva que afecta a la capital y el Callao.