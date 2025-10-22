Latam suspende ruta Lima-Orlando por cobro de tarifa de conexión internacional en el Jorge Chávez

Latam Airlines confirmó la cancelación del inicio de su ruta directa Lima–Orlando, decisión que, según la aerolínea, estaría vinculada al próximo cobro de la Tarifa Unificada del Uso del Aeropuerto (TUUA). Esto contrasta con declaraciones previas de Lima Airport Partners (LAP), que aseguraba que las cancelaciones se debían a motivos internos de las aerolíneas.

El presidente de Proturismo y Turismo Lima, Tito Alegría, aseguró que la medida afectará al turismo y a los pasajeros, ya que el país aún no recupera los niveles de visitantes extranjeros previos a la pandemia, con un déficit de más de un millón cien mil turistas.

CONTRATO DE CONCESIÓN

LAP indicó que la nueva tarifa está contemplada en el contrato de concesión con el MTC desde 2013, pero Alegría cuestionó que se aplicara mediante una adenda sin consulta previa, como compensación por supuestos retrasos del Estado en la entrega de terrenos.

Proturismo solicitó al MTC la instalación de una mesa técnica para que LAP aclare dudas sobre el cobro y advirtió que, de no suspenderse la medida, evaluará presentar una acción de amparo, argumentando que el monto no debería recaer en los usuarios. Hasta el cierre del informe, LAP no había emitido respuesta sobre la solicitud de entrevista.