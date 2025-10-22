La Victoria: detienen a 23 personas durante operativo en la “Quinta del Terror”

Una operación conjunta entre la División de Investigación de Robos, el SUAT y el grupo Grecco permitió desarticular un peligroso centro delictivo conocido como la “Quinta del Terror”, ubicado en la zona de Tacora, distrito de La Victoria. En este inmueble se escondían delincuentes dedicados al arrebato de celulares y robo de vehículos menores. La intervención se realizó en las primeras horas del estado de emergencia decretado en Lima.

Durante el operativo, 40 personas fueron intervenidas y 23 quedaron detenidas, informó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos. Nueve de los arrestados fueron capturados por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Además, se recuperaron más de siete motocicletas robadas, que ya pasaron por peritaje de la Diprove.

Entre los objetos incautados se encontraron celulares y accesorios robados, incluyendo los dos teléfonos sustraídos a la periodista Carla Atencio, quien había sido víctima de un asalto horas antes en las inmediaciones de la avenida Aviación. “Nos llena de satisfacción haber recuperado estos equipos, porque demuestra la eficacia de la operación”, señaló el coronel Montúfar.

FOCO DE INSEGURIDAD

Los vecinos del lugar denunciaron que la propiedad, pese a estar en regla, había sido alquilada a personas de mal vivir, generando un foco de inseguridad y consumo de drogas. “Me siento perjudicada y violentada. Esto se había convertido en un fumadero y guarida de delincuentes”, expresó una de las propietarias. La Policía continuará con los operativos en puntos críticos de La Victoria y el Cercado de Lima.