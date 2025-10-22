Wanda del Valle enfrenta juicio oral por ofrecimiento para el sicariato

La ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, conocida por ser la expareja del abatido delincuente “Maldito Cris”, afronta un juicio por el presunto delito de ofrecimiento para el sicariato, en agravio del coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios. La acusación sostiene que habría planificado un atentado contra el oficial, lo que podría acarrearle una severa condena. En el proceso, incluso la madre del “Maldito Cris” fue citada como testigo.

Durante la audiencia, Del Valle manifestó su deseo de que “se esclarezcan los hechos” y que no se deje influir la investigación “por lo mediático”. “Yo ya estuviera en libertad si se viera la verdad”, expresó ante el juez. Su abogado, Angello Navarrete, reiteró la inocencia de su patrocinada y cuestionó la solidez de las pruebas fiscales. “El fiscal va a nombrar fantasmas, porque las personas que supuestamente fueron contratadas por Wanda no han sido identificadas”, señaló.

Uno de los puntos más controvertidos del caso son los testimonios de Luis Castaño y Deivis Godoy, quienes inicialmente habrían señalado a Del Valle como autora intelectual del supuesto plan de sicariato. Sin embargo, en una reciente declaración, Godoy aseguró que un capitán PNP le habría pedido alterar su versión para involucrarla en el proceso, lo que podría cambiar el rumbo del juicio. El mencionado oficial también ha sido citado como testigo.

WANDA SE DEFIENDE

La defensa subrayó que para configurarse el delito de ofrecimiento para el sicariato, debe probarse la existencia de un receptor identificado del ofrecimiento, algo que, según sostienen, no ha ocurrido. Mientras tanto, el Poder Judicial deberá evaluar en los próximos días la posible excarcelación de Wanda del Valle, quien cumple prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial que busca esclarecer uno de los casos más mediáticos de los últimos meses.