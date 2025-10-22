Cae alias "Bobby": detenido integraba la banda "Los Michis", "Los Diablos " y "Los Sanguinarios del Norte"

En una intervención policial realizada en la cuadra 7 de Bartolomé Herrera, en Lince, fue capturado Anthony Pascual García (31), alias “Bobby”, señalado como líder de la banda criminal “Los Michis” y otras organizaciones vinculadas al delito en Lima.

Según informó la Policía Nacional, "Bobby" contaba con dos cadenas perpetuas y estaba implicado en actividades de extorsión, despojo ilegal de terrenos y contratación de sicarios. También se le atribuye el cobro de cupos a mototaxistas, empresas de transporte y obras de acantarillado en Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra y Comas.

Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos, destacó que la captura se logró gracias a investigaciones de la División de Secuestro y Extorsiones, y que Bobby actualmente tenía una requisitoria por asociación ilícita para delinquir relacionada con la banda.

HALLARON ARMA DE FUEGO

En el domicilio del detenido, ubicado en Carabayllo, las autoridades hallaron un arma de fuego con serie erradicada, municiones y una libreta con registros de cobros ilegales y venta de terrenos, que servirán como evidencia para las investigaciones.

Con esta detención, la Policía espera desarticular completamente a la organización criminal “Los Sanguinarios del Norte”, consolidando un golpe significativo contra la delincuencia organizada en la capital.