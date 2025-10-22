José Jerí participó en ceremonia por 103 aniversario de Seguridad del Estado

El presidente de transición, José Jerí, encabezó la conmemoración del 103° aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado, en el complejo policial Los Cibeles, en El Rímac, acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y diversas autoridades. La ceremonia incluyó manobras y simulaciones tácticas que reflejan el trabajo de esta unidad de élite en la protección de las instituciones del Estado y la prevención de amenazas.

SIMULACIÓN DE ATENTADO

Durante la demostración, se simuló un atentado donde un delincuente entre el público intentaba agredir al dignatario, situación que fue controlada y reducida por el equipo de seguridad, mientras Jerí era evacuado hacia la cápsula de protección, poniendo en evidencia la capacidad operativa de la unidad policial.

En su mensaje, el mandatario resaltó el valor y la dedicación de los miembros de esta dirección: “Rendimos un justo y reconocido homenaje a los hombres y mujeres que cumplen una misión silenciosa, pero decisiva para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestra República. En ustedes recae la noble y compleja tarea de resguardar las instituciones democráticas y asegurar que el Perú continúe siendo un país libre”, expresó Jerí.

La ceremonia incluyó el himno nacional y la condecoración a cuatro agentes por su labor en la lucha contra la criminalidad. El presidente de transición destacó además la importancia de que las decisiones del Estado se orienten al bienestar de la mayoría, incluso cuando no todos estén de acuerdo, y reforzó el compromiso del país frente a los desafíos de seguridad presentes.