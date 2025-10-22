Ataque en SMP: capturan a presuntos responsables de disparar siete veces contra bus

Los impactos de bala contra un bus de transporte público de la empresa Translicsa evidenciaron la ferocidad del ataque ocurrido en San Martín de Porres. Uno de los proyectiles pasó a centímetros del conductor, quien salvó su vida de milagro. “Si no avanzaba veinte centímetros más, la bala me llegaba a mí”, contó aún conmocionado.

El hecho se produjo cuando la unidad, que cubría la ruta San Martín de Porres – La Victoria, trasladaba pasajeros. De pronto, los disparos rompieron el silencio y sembraron el pánico entre los ocupantes. “Solo sentí un chispazo y la señora gritó: ‘¡Nos están baleando!’”, relató uno de los testigos.

Dos días después del atentado, la Policía Nacional logró capturar a Eloy Saavedra Sarango y Luis Quiroz Escalona, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Olimpo”, cuando merodeaban el paradero inicial de la empresa. Según el comandante general PNP, general Óscar Arriola, los sujetos fueron intervenidos mientras realizaban “reglaje” en la zona y portaban una pistola Glock con número de serie erradicado.

INCAUTAN CELULARES

Durante la intervención, los agentes incautaron también dos teléfonos celulares, en los que se hallaron mensajes que evidencian el planeamiento del ataque contra el conductor de Translicsa. “Estos criminales incluso comentaban sobre el estado de emergencia y, pese a conocer las consecuencias, ejecutaron su plan”, advirtió Arriola. Ambos detenidos fueron trasladados al Depincri de Los Olivos, donde permanecerán mientras se realizan las pericias balísticas correspondientes.