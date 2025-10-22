Terror en límite entre Ate y La Molina: barristas se enfrentaron con piedras y machetes

Previo a la entrada en vigor del estado de emergencia en Lima Metropolitana, un violento enfrentamiento entre grupos de vándalos sembró el caos en la intersección de las avenidas Separadora Industrial y Los Ingenieros, en el límite de los distritos de Ate y La Molina. Los enfrentamientos incluyeron el uso de piedras, ladrillos, palos y hasta artefactos pirotécnicos, lanzados entre ambos bandos que se atacaban sin control.

Según testigos, los disturbios duraron más de media hora, con grupos de hasta 60 personas que avanzaban y retrocedían mientras se grababan con sus celulares. “Se tiraban piedras, pero sin llegar al cuerpo a cuerpo. Parecía que querían alardear”, contó uno de los vecinos. El enfrentamiento dejó varios daños materiales, incluyendo la destrucción del parabrisas y luminarias de un vehículo azul estacionado en un edificio de la zona, así como el apedreamiento de viviendas cercanas.

El general Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, confirmó que los disturbios habrían sido protagonizados por barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, provenientes de ambos distritos. “Cualquier persona o vehículo que pasaba por la zona corría riesgo de ser agredido. Incluso los pirotécnicos podían causar incendios o lesiones graves”, advirtió el funcionario.

CONTROLARON SITUACIÓN

La situación se controló cuando agentes policiales y personal de serenazgo llegaron al lugar, logrando intervenir a nueve sujetos, entre ellos cuatro adultos y cinco menores de edad, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Santa Felicia para las investigaciones correspondientes. Las autoridades locales advirtieron que se intensificarán los patrullajes preventivos en la zona para evitar nuevos enfrentamientos.