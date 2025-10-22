SJL: falla mecánica habría provocado que bus se estrelle contra estructura de la Línea 1 del Metro

Un choque ocurrido en la avenida Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho, dejó varios heridos y provocó que un cobrador quedara atrapado entre los fierros retorcidos de un bus de la empresa Consorcio Roma.

El incidente se produjo cuando la unidad, placa B2W716, chocó frontalmente contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima, causando gran impacto entre los pasajeros. Según testigos, el bus iba semi lleno y, de manera repentina, se desvió hacia la estructura, lo que impidió que los ocupantes reaccionaran a tiempo.

El cobrador, quien se encontraba cerca de la puerta, fue rescatado por los bomberos y la policía, tras un momento de desesperación reflejado en sus gritos mientras estaba atrapado. Otros pasajeros resultaron con golpes y contusiones, siendo trasladados a clínicas locales y al Hospital de Emergencias de SJL.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El conductor del bus relató que el accidente se debió a una falla mecánica súbita en la dirección y los frenos, señalando que no había antecedentes de problemas en el vehículo. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la unidad no registraba papeletas pendientes, y la investigación del incidente continúa para determinar responsabilidades.