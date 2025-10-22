Más de 1,6 millones de soles de Vladimir Cerrón pasarán al Estado tras fallo judicial

La Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio de Lima confirmó la sentencia que ordena la transferencia de más de 1,6 millones de soles de las cuentas bancarias del prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, al Estado. La medida ratifica la decisión del Primer Juzgado Permanente de Extinción de Dominio emitida el 5 de mayo.

El tribunal declaró infundado el recurso de apelación presentado por Cerrón, confirmando que los fondos deben pasar a propiedad del Estado. La resolución fue adoptada por unanimidad por los magistrados Víctor Valladolid Zeta, Flor Acero Ramos y Eduardo Torres Vera, dejando firme la pérdida definitiva de los recursos.

PASARÁ A MANOS DEL PRONABI

El dinero será administrado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de gestionar los activos incautados por el Poder Judicial y el Ministerio Público, según lo dispuesto por la Sala de Apelaciones.

Con este fallo, se confirma la extinción de dominio sobre los fondos de Cerrón, en el marco de las acciones destinadas a recuperar activos vinculados a delitos de corrupción y lavado de activos.