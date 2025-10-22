Aprovechan ventas de chips en calles de Lima y Callao para extorsionar: se ofertan desde los S/10

En busca de reducir las cifras criminales en el país, se prohibió la venta ambulatoria de chips de empresas de telefonía, sin embargo, esta actividad continúa realizando a vista y paciencia de los ciudadanos en calles de Lima y Callao.

¿A CUÁNTO SE OFERTAN?

De acuerdo a un trabajo realizado por un equipo de 24 Horas que llegó hasta las inmediaciones del Centro de Lima y comprobó que estos accesorios se ofertan desde los S/10. “A la media noche ya eres de otro operador”.

Ante esta situación, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias y así tratar de reducir esta venta en las calles de la capital y Callao.

“Falta una regulación en las empresas operadoras de telefonía móvil, quienes deberían ser responsables de la venta de las líneas telefónicas (…) Las empresas podrían reducir la señal dentro de los penales, donde salen los mensajes extorsivos”, comentó.