Estado de emergencia: 23 personas siguen detenidas en la Dirincri tras operativo en La Victoria

En el marco del estado de emergencia decretado para Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, logrando la detención de 40 personas que tendrían antecedentes penales.

La acción fue liderada por la División de Investigación Criminal (Divincri) bajo la dirección del coronel Juan Carlos Montúfar, con el apoyo de agentes del SUAT y Grecco. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España en el Cercado de Lima, donde 23 de ellos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Las primeras investigaciones revelan que la zona había sido acondicionada como un búnker donde se refugiaban presuntos delincuentes, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad venezolana. En el lugar, los agentes hallaron motocicletas, celulares, armas blancas y otros objetos que serán sometidos a peritaje como parte del proceso de investigación.

MOTOS HABRÍAN SIDO USADAS PARA COMETER ROBOS

De acuerdo con información preliminar, las motocicletas incautadas habrían sido utilizadas para cometer robos al paso en distintos puntos de Lima. Además, varios de los intervenidos presentan antecedentes por hurto, robo agravado y receptación.