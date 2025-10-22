Capturan a cabecilla de mafia de extorsionadores: detenido tiene dos cadenas perpetuas

En un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la cuadra 7 de la calle Bartolomé Herrera de Lince, se pudo dar con la captura de Anthony Pascual García (31), alías ‘Bobby’, cabecilla de la organización criminal conocida como ‘Los Michis’.

De acuerdo a lo revelado al jefe de la División de Robos de la PNP, Juan Carlos Montufar, el intervenido contaba con dos sentencias judiciales. Además, precisó que Pascual García les exigía elevadas sumas de dinero a sus víctimas para dejarlos trabajar en paz.

“Este sujeto tenía una requisitoria vigente por asociación ilícita para delinquir. Conocemos que tiene dos sentencias por cadena perpetua. Este sujeto integraba la organización criminal ‘Los Michis’ y tenía como propósito extorsionar obras”, manifestó.

‘LOS MICHIS’ NO SERÍA LA ÚNICA BANDA A LA QUE PERTENECE

Juan Carlos Montufar dejó en claro que Anthony Pascual García no solo integraría la banda criminal como ‘Los Michis’, sino que también formaría parte de ‘Los sanguinarios del norte’, ambas organizaciones dedicadas al pedido de cupos.