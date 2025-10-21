Usuarios saludan nueva opción de recarga digital para los corredores complementarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los usuarios del servicio de Corredores Complementarios ya pueden recargar sus tarjetas de transporte a través de billeteras móviles, una modalidad que busca reducir las largas colas en los puntos físicos de recarga.

Esta alternativa digital, que en una primera etapa se implementó para el Metropolitano, registró cerca de 24 mil recargas en su primer mes. Ante los buenos resultados, la ATU decidió extender el servicio a los Corredores Complementarios.

SOBRE EL PROCESO

El vocero de la ATU, Pavel Flores, explicó que el proceso es sencillo: “Ingresas al aplicativo del BBVA o Interbank, seleccionas la opción de recarga de transporte, colocas el código único de tu tarjeta y el monto a recargar a través de Plin. Luego, al subir al bus, los validadores activan automáticamente el saldo con un solo toque”, detalló.

A diferencia del sistema del Metropolitano, ya no será necesario acercarse a un punto de activación, pues el saldo se habilitará directamente al validar la tarjeta dentro del bus. Las recargas digitales están disponibles tanto para las tarjetas Lima Pass como para las del Metropolitano, y pueden realizarse desde cualquier lugar, brindando una alternativa más rápida y práctica para los miles de usuarios que utilizan el transporte público diariamente.