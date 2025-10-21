Gemelos Barbarán revelan que policías les ofrecieron “seguridad” a cambio de dinero

La ola de extorsiones que golpea al país ha alcanzado un nuevo nivel de indignación. Los reconocidos estilistas Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los ‘Gemelos Paletazo’, denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de una organización criminal que les exigió 10 mil soles para no atentar contra su peluquería en Lima.

Según relataron en el podcast Qué tal chanfaina, las advertencias comenzaron con llamadas telefónicas desde un número desconocido. Ante la inacción de las autoridades, uno de los hermanos decidió investigar por su cuenta y descubrió que las llamadas provenían de Challapalca, conocido penal de alta seguridad. “Di el número, salía de donde llamaban, que era Challapalca. Le pedí ayuda a amigos que trabajan en empresas de telefonía y me dieron el nombre completo”, explicó Juan Barbarán.

Sin embargo, lo más grave ocurrió cuando acudieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para formalizar su denuncia. Según los estilistas, los agentes les ofrecieron “servicios de seguridad” a cambio de dinero, presentándoles incluso una lista de precios por patrullajes y custodia del local. “Nos ofrecían servicio”, afirmaron los hermanos, indignados por la falta de acciones para identificar y detener a los responsables.

TEMEN POR SU SEGURIDAD

El caso ha generado gran repercusión en redes sociales, donde usuarios exigen una investigación inmediata a los agentes policiales implicados. Mientras tanto, los hermanos Juan y Miguel Barbarán aseguraron que temen por su seguridad y piden garantías al Ministerio del Interior ante la evidencia de una preocupante colusión entre crimen y autoridad policial.