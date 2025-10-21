Consejo Fiscal advierte supuesta deuda millonaria dejada por gestión de Rafael López Aliaga

Con un mensaje de agradecimiento hacia su antecesor, Renzo Reggiardo juró como nuevo alcalde metropolitano de Lima. “Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a quien me ha dejado la valla muy alta, el exalcalde, amigo y hermano Rafael López Aliaga”, señaló el burgomaestre, palabras que marcaron el cierre de su discurso en el acto de juramentación realizado en la comuna capitalina.

Sin embargo, la nueva administración no solo hereda las funciones edilicias, sino también una preocupación financiera. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que la gestión de López Aliaga habría dejado una deuda histórica. “La Municipalidad ha tomado una deuda que va muy por encima de sus capacidades. Pasará de los 120 millones a más de 500 millones anuales y se mantendrá así por varios años”, declaró.

De acuerdo con el Consejo Fiscal, la deuda total ascendería a unos 3,755 millones de soles, debido a la emisión de bonos para financiar obras públicas. Segura explicó que cerca del 70% de los ingresos municipales se destinarían al pago de un fideicomiso creado para amortizar esa deuda, lo que afectaría la capacidad de la comuna para brindar servicios a los ciudadanos.

SOBRE SUPUESTA DEUDA

No obstante, Renzo Reggiardo descartó haber encontrado evidencias de dicho monto y resaltó los logros de la gestión anterior. “No me puedo referir a ninguna deuda porque no he encontrado eso y estamos en plena etapa de transferencia”, precisó. En tanto, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado señalando que la emisión de bonos fue aprobada por el Concejo Municipal.