Hombre que brindó información sobre el 'Monstruo' exige pago de recompensa: "Arriesgué mi vida"

El ciudadano paraguayo que habría brindado la información clave para ubicar a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en el país vecino, asegura estar viviendo una pesadilla desde que su identidad fue filtrada. Hoy teme por su vida y reclama al Gobierno peruano el pago de la recompensa de un millón de soles ofrecida por datos que condujeran a la captura del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte.

El hombre, de 55 años, relató al canal Telefuturo que llegó a la vivienda de Moreno, en San Lorenzo (Paraguay), sin saber quién era realmente el sujeto. Según su testimonio, acudió al inmueble solo para realizar un servicio menor de instalación de un televisor, pero reconoció el rostro del prófugo tras haberlo visto en videos de TikTok, donde se difundían notas periodísticas desde el Perú.

De acuerdo con documentos mostrados por el ciudadano, la Fiscalía de Capiatá recibió la información el 23 de septiembre, la misma fecha que figura en los documentos exhibidos por la Dirincri en el Perú. Sin embargo, el informe oficial del allanamiento policial no mencionó directamente a Moreno Hernández, sino que aludía a la verificación de vehículos robados.

CASO HABRÍA PASADO AL ÁMBITO JUDICIAL

El informante afirma que, pese a haber colaborado con la Policía paraguaya, no ha recibido la recompensa prometida y que su identidad fue expuesta, lo que lo obliga a vivir escondido. Fuentes del Ministerio del Interior de Paraguay informaron que el caso ya pasó al ámbito judicial, por lo que la Policía de ese país no puede pronunciarse sobre la disputa por el pago de la recompensa. En el Perú, las autoridades no han brindado nuevas declaraciones sobre el cumplimiento del ofrecimiento económico.