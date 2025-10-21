Bus de Translicsa es baleado por tercera vez: más de una banda estaría cobrando cupos a la empresa

Siete disparos fueron efectuados la noche del martes contra un bus de la empresa Translicsa que cubre la ruta San Martín de Porres–La Victoria, generando momentos de pánico entre los seis pasajeros que viajaban en la unidad.

El ataque se produjo en el cruce de la avenida El Sol de Naranjal con Eucaliptos, en San Martín de Porres. Testigos indicaron que los agresores descendieron de un vehículo guinda, dispararon contra la unidad y huyeron en la misma unidad.

Tras el incidente, el bus fue trasladado a la comisaría de Pro para pericias, mientras que los conductores de la empresa se negaron a manejar las 30 unidades restantes por temor a nuevos ataques.

PRESUNTO COBRO DE CUPOS

Se presume que, además de los grupos delincuenciales vinculados al DESA, otras bandas podrían intentar cobrar un “cupo” de hasta 20 soles a la empresa. Este ataque se suma a tres incidentes similares registrados este año, incluyendo uno en abril que fue grabado por los propios agresores.