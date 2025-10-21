Motociclistas rechazan uso obligatorio de chalecos: “No evita los robos”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que volverá a ser obligatorio el uso de chalecos distintivos y cascos certificados para motociclistas y sus acompañantes. La decisión se toma tras el pedido de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana y el Callao para reforzar la lucha contra la criminalidad.

Según explicó Ofelia Soriano, directora de Políticas y Normas en Transporte Vial, la medida se implementará de forma gradual. “El 17 de noviembre comenzará en las zonas que estaban en estado de emergencia al emitirse el decreto supremo, es decir, Lima y Callao; luego se ampliará el 18 de diciembre para todo el país”, precisó la funcionaria.

En esta primera etapa, la norma regirá en ocho distritos de la capital: Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además del Callao. Los chalecos deberán ser sin mangas, con dos colores y sin tonalidad verde —por ser distintiva de la Policía—, mientras que los cascos tendrán que cumplir con certificaciones técnicas internacionales.

¿QUÉ OPINAN MOTOCICLISTAS?

Pese al anuncio, diversos motociclistas manifestaron su desacuerdo con la medida. “Es innecesaria, hay otras alternativas más eficientes contra la delincuencia”, opinó uno de ellos. Otro conductor señaló que “los chalecos y placas no evitan los robos, porque los delincuentes pueden ocultarlas”. El MTC remarcó que la policía será la encargada de fiscalizar y aplicar las multas equivalentes al 8% de una UIT.