Municipalidad de Miraflores culpa a Emape por falta de mantenimiento de puente inclusivo

Los puentes considerados “inclusivos” en la Costa Verde, destinados a mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, presentan un estado de abandono preocupante a poco más de cinco años de su inauguración.

En Barranco, la estructura mecánica del puente que costó cerca de 4 millones de soles muestra un panorama alarmante: ascensores fuera de servicio, puertas abiertas, plataformas detenidas y pintura vandalizada. La bici riel, destinada a ciclistas, scooters y otros usuarios, se encuentra completamente oxidada y corroída.

En Miraflores, la situación no es diferente. Los ascensores de un segundo puente inclusivo entregado en agosto de 2021 están igualmente vandalizados e inoperativos. El gerente de Imagen y Comunicaciones de Miraflores, Sergio Tapia, aseguró que constantemente se hacen los requerimientos a EMAPE, responsable del mantenimiento de la infraestructura de toda la Costa Verde, y que se espera una pronta respuesta.

NO SE PRONUNCIAN

Al cierre de este informe, ni el municipio de Barranco ni la Municipalidad Metropolitana de Lima habían emitido comentarios sobre la situación.