Cercado de Lima: incendio destruye siete viviendas y afecta Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Un fuerte incendio convirtió el jirón Amazonas, en pleno corazón de Barrios Altos, en un verdadero "callejón del diablo", obligando a la intervención de más de seis unidades de bomberos. El siniestro afectó siete viviendas construidas con madera y calaminas de plástico, las cuales quedaron totalmente destruidas.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ubicado colindante a la quinta afectada, también sufrió las consecuencias del fuego y el humo. Dos áreas del establecimiento fueron alcanzadas, obligando a evacuar a los pacientes.

“La zona afectada mínimamente es el área de neurorehabilitación, donde se realizan las terapias a los pacientes neurológicos”, indicó Leonel Mario Lozano Vásquez, director del instituto.

UNA PERSONA ATENDIDA

El Ministerio de Salud informó que una persona fue atendida por ataque de ansiedad e inhalación de humo, mientras que otras cuatro recibieron atención en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque las pérdidas materiales son significativas.