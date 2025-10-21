Mineros informales protestas en Av. Abancay exigiendo al Congreso ampliar el Reinfo

Más de mil mineros ilegales e informales provenientes de Ica, Arequipa, Apurímac y Puno protagonizaron este martes una masiva movilización que recorrió la avenida Abancay hasta llegar frente al Congreso de la República. Su principal exigencia es ampliar por cinco años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En paralelo, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) y exdirigente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz, se comprometió ante los manifestantes a presentar un proyecto de ley para prorrogar el Reinfo por cinco años.

Un pedido similar es del congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien planteó una extensión de solo dos años, con vigencia hasta el próximo año. Según el presidente del gremio Confemin, Máximo Franco Bequer, este tiempo resulta insuficiente para culminar el proceso de formalización

La presión de la movilización dio resultados inmediatos: El congresista de Podemos, Guido Bellido, envió un requerimiento a la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa (JP), solicitando que los proyectos de ley sobre la ampliación del Reinfo se debatan hoy martes.

GOBIERNO DESCARTÓ PRÓRROGA

Como se recuerda, el exministro de Energía y Minas durante el gobierno de Dina Boluarte, Jorge Montero, reiteró que el Gobierno no otorgará una prórroga adicional al Reinfo más allá de 2026, tras su culminación programada para diciembre de este año. Según se informó, existen aproximadamente 50 mil mineros con registros vencidos o suspendidos.

