Héctor Valer propone dar mensualidad a deudos de fallecidos en marchas

Tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz conocida como 'Trvko' en la manifestación de la Generación Z realizada el último 15 de octubre, el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, ha propuesto dar una mensualidad a los deudos de los ciudadanos que han perdido en las protestas que se han estado suscitando en los últimos meses.

En la iniciativa legislativa del expremier en el Gobierno de Pedro Castillo se puede leer que los familiares no solo tendrá el acceso al sustento económico que será brindado por el Estado, sino que también a un apoyo educativo.

¿QUÉ VIENE AHORA CON EL PROYECTO?

Al tener la propuesta del congresista Héctor Valer, su proyecto deberá ahora ser evaluado en la Comisión de Economía y Constitución del Congreso, de acuerdo a la evaluación de estos grupos de trabajo, pasaría al pleno a votación.

Cabe precisar que, la iniciativa de Valer Pinto tiene una similitud a lo que se viene haciendo con los deudos de transportistas que han sido asesinados a manos de criminales, por lo que, el gremio ha sido uno de los más afectados en el Perú.