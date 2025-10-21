Santa Anita: Capturan a 4 extranjeros que robaron más de 11 mil soles a comerciante de limones

En el distrito de Santa Anita, agentes de la Policía Nacional capturaron a cuatro delincuentes de nacionalidad venezolana, quienes previamente robaron una fuerte suma de dinero a una comerciante de limones.

El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Metropolitana y La Cultura. Los cuatro facinerosos huyeron a bordo de dos vehículos negros, uno con dirección a El Agustino y otro con dirección a Vitarte, sin embargo, la rápida intervención de las autoridades logró frustrar su fuga.

MÁS DE 11 MIL SOLES

En declaraciones para nuestro medio, la comerciante afectada señaló que los criminales le habían robado más de 11 mil soles en efectivo que llevaba consigo y agradeció a los agentes del orden por su oportuna y eficaz labor.

"Los policías a mi me han dado apoyo, me han ayudado a acceder a las cámaras (de seguridad) también. Gracias, he recuperado mi dinero. Gracias a los policías", sostuvo la comerciante.