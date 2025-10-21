Con cuchillo en mano: sujeto ataca a dos hermanos en losa deportiva de SMP

En horas de la tarde del último sábado, un sujeto llegó hasta las inmediaciones de la losa deportiva de Valdivieso en San Martín de Porres (SMP) para atacar a dos hermanos con un cuchillo a vista y paciencia de los vecinos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En conversación con 24 Horas, la esposa de una de las víctimas brindó detalles sobre el hecho contra su pariente y reveló que la persona atacante tendría problemas con las sustancias ilícitas.

“Pasó insultando después de unos minutos atacó directamente a mi esposo, sin motivo alguno. Los vecinos dicen que es una persona drogadicta que ha estado borracho. Ha tenido la intención de matar a mi esposo”, manifestó.

Finalmente, la esposa del hombre atacado hizo un llamado a las autoridades de justicia para que tomen acciones de inmediato contra el sujeto que sería conocido como ‘Chucho’, quien tendría más de 40 denuncias en su contra.