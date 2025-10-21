Desde el 17 de noviembre será obligatorio chaleco reflectante para motociclistas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró los plazos y condiciones de la nueva medida que obliga a los motociclistas y sus acompañantes a portar chaleco distintivo y casco de seguridad, en cumplimiento de la normativa establecida por el Gobierno.

La directora de Políticas y Normas de Transporte Vial del MTC, Ofelia Soriano, informó que el uso obligatorio del chaleco reflectante entrará en vigor el 17 de noviembre, mientras que las sanciones por el uso inadecuado de cascos regirán desde el 18 de noviembre en las zonas declaradas en emergencia. A partir del 18 de diciembre, la disposición se aplicará a nivel nacional.

Por el momento, la norma se implementará únicamente en Lima Metropolitana, Callao y otras ciudades en estado de emergencia, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de fiscalizar su cumplimiento. Las multas por infringir la norma ascienden a más de 400 soles, según precisó Soriano.

DETALLES DEL CHALECO

La representante del MTC recordó que las especificaciones técnicas del chaleco se mantienen según la Resolución Directoral N.º 012-2025, que exige que sea reflectante, visible y con la placa posterior del vehículo impresa.

Además, explicó que la medida fue retomada tras una coordinación entre el MTC y el Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su viabilidad y aplicarla únicamente en las zonas con mayor incidencia delictiva y declaradas en emergencia por seguridad ciudadana.