San Luis: Capturan a 2 delincuentes y frustran robo de furgoneta

Agentes de Serenazgo de la Municipalidad de San Luis capturaron a un grupo de delincuentes, miembros de una banda criminal dedicada al robo de vehículos en el distrito. Los facinerosos fueron intervenidos cuando trataban de llevarse una furgoneta.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el gerente de Operaciones del Municipio de San Luis señaló que ya le venían siguiendo los pasos a los tres criminales, quienes fueron capturados en la avenida Aviación.

"Esta banda venía operando acá en el distrito de San Luis, tal es así que el día primero de octubre se llevaron un vehículo, el día martes 14 el segundo vehículo y el día miércoles 15 esta banda fue capturada gracias a la rápida intervención de nuestro personal de campo y las cámaras que estuvieron alerta", dijo.

DOS DETENIDOS

Asimismo, el Municipio de San Luis informó que lograron capturar a dos de los tres delincuentes, un hombre y una mujer. Las autoridades ya se encuentran trabajando para dar con el paradero del tercer hampón.