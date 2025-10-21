Ya puedes cargar tu tarjeta Lima Pass de los corredores y Metropolitano con ‘Plin’

Pável Flores, vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) informó que, desde hoy 21 de octubre, los usuarios que utilizan los servicios de los corredores Azul, Morado y Rojo, así como del Metropolitano puedan recargar sus tarjetas Lima Pass por medio de Plin.

“Nosotros estuvimos en un plan piloto desde el 27 de setiembre hasta el 20 de octubre, donde se validaron aproximadamente 24 mil recargas. A partir de hoy ya comienza a correr este nuevo beneficio que ponemos a disposición de todos los usuarios”, explicó Pável Flores.

PASO A PASO

De acuerdo al vocero de la ATU, estos son los pasos para realizar la carga virtual.

1. Ingresas a tu aplicativo del BBVA o de Interbank.

2. Ingresas a “Recarga de transporte”

3. Colocas el código de la tarjeta (se encuentra en la parte posterior del plástico y es un código único)

4. Una vez hecho lo anterior, colocas el monto que a través de Plin, vas a recargar y ¡listo!

El funcionario manifestó que se debe esperar unos 20 minutos, luego de hacer la recarga, antes de hacer uso de la tarjeta.

¿QUÉ HACER EN CASO DE LA PÉRDIDA DE LA TARJETA?

Pável Flores mencionó que, en caso de pérdida de la tarjeta, el usuario puede acercarse hasta el Centro de Atención de Tarjetas de la Estación Central del Metropolitano y allí señalar, con el código, la recarga y se le dará el duplicado de la tarjeta con el saldo respectivo.

Finalmente, el funcionario añadió que este beneficio es exclusivo con la tarjeta de Lima Pass y con la tarjeta del Metropolitano. También indicó que no se ha suspendido la opción de recargar con efectivo en los lugares autorizados: “Se trata de una opción más, segura y rápida, para los usuarios que se trasladan en los corredores y Metropolitano”, enfatizó el vocero de ATU.