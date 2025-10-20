Los Olivos: policía muere tras ser atropellado por tráiler

Un trágico accidente de tránsito acabó con la vida del suboficial de tercera Fernando Páucar Galindo, de 23 años, quien fue atropellado por un tráiler en plena Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El joven policía se desplazaba en su motocicleta particular cuando ocurrió el fatal hecho.

De acuerdo con testigos, Páucar Galindo intentó sobrepasar una cúster estacionada en el carril derecho, momento en el que cambió de vía y fue impactado por un tráiler que circulaba a gran velocidad. El fuerte golpe lo lanzó varios metros, causándole la muerte instantánea pese a que los transeúntes intentaron auxiliarlo.

El agente policial, quien laboraba en la comisaría de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, se encontraba de civil al momento del trágico accidente. Compañeros de la institución llegaron hasta el lugar para apoyar en las diligencias y trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las investigaciones están a cargo de la Policía de Tránsito y del Ministerio Público, que determinarán las responsabilidades del conductor del tráiler. En tanto, los familiares y colegas del joven suboficial exigen justicia y sanciones ejemplares para los responsables de esta tragedia.