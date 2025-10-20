Padre de joven fallecido en protestas responde a Rospigliosi: “Mi hijo no es terruco”

La familia de Eduardo Ruiz Sáenz, joven artista que perdió la vida durante las protestas contra el Congreso y el Gobierno, ofreció una conferencia de prensa en la que exigió al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que se rectifique tras haberlo calificado como “terruco”. Los familiares y la defensa legal anunciaron que presentarán una solicitud formal de rectificación, pues consideran que se ha dañado injustamente la memoria del joven.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró el lunes que lamentaba la muerte de Ruiz, pero afirmó que “se hacía llamar ‘terruco’”, en alusión a su nombre artístico. “Lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar ‘terruco’, pero atacar a la Policía con bombas molotov, pirotécnicos y piedras es un delito que no debe quedar impune”, sostuvo el parlamentario.

Ante estas declaraciones, el hermano de Eduardo Ruiz explicó el verdadero origen del apelativo. Señaló que el joven empezó a hacer música en 2008 bajo el nombre “Kurt”, inspirado en Kurt Cobain, y que, al invertir las letras, surgió el seudónimo “Truko”, el cual sus amigos fueron adaptando hasta quedar como “Trvko”, su nombre artístico. “No tiene nada que ver con el terrorismo, era solo un juego de palabras”, aclaró.

FAMILIA PIDE GARANTÍAS

Por su parte, el padre del joven pidió garantías para su vida y la de su familia, afirmando que en los últimos días ha notado la presencia de personas que lo siguen. Además, solicitó al presidente José Jerí apoyo y protección mientras avanza la investigación. Como se sabe, el caso continúa en manos del Ministerio Público, y el suboficial de tercera Luis Magallanes permanece detenido de manera preliminar por siete días mientras se determina su presunta responsabilidad en la muerte de Eduardo Ruiz.