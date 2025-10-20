Delia Espinoza cuestiona demora en proceso de reposición: "Se debió cumplir dentro de los cinco días"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, aseguró que todavía no ha sido notificado del fallo judicial que ordena la reposición de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público.

Espinoza, suspendida desde hace meses, cuestionó la demora en el cumplimiento de la sentencia emitida por el Poder Judicial, que estableció un plazo de cinco días hábiles para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ejecute la reposición.

La fiscal suspendida también aclaró que respetará los procedimientos constitucionales y que no buscará imponer su presencia de manera sorpresiva en la sede del Ministerio Público, como ocurrió en episodios anteriores.

APELARÁN DECISIÓN

Por su parte, Gino Ríos, presidente de la JNJ, afirmó que aunque la institución apelará la medida, acatará la decisión judicial y procederá con la reposición de Espinoza.