San Isidro: vecinos piden máxima sanción para sujeto que envenenó a perros

Vecinos de San Isidro claman por justicia luego de que al menos cinco mascotas murieran y otras cinco permanezcan delicadas tras haber sido intoxicadas al parecer por metomil, un agroquímico cuya venta está prohibida por su alta toxicidad. Testimonios relatan convulsiones, excesiva salivación y colapso de los animales luego de caminar por áreas verdes donde fue esparcida la sustancia. El químico encontrado sería de color blanco y las autoridades confirmaron que el polvo azul hallado en parques no está relacionado con estos hechos.

En grabaciones de cámaras de seguridad se observa a una persona esparciendo polvo en los parterres del cruce de la calle Ricardo Angulo con la calle 28, frente a la vivienda señalada por los denunciantes. Luis Vega, gerente de Seguridad Ciudadana de San Isidro, señaló que en el video se aprecia cómo el hombre manipula el producto “sin ninguna cubierta” y que la municipalidad remitirá los hallazgos al Ministerio Público y a su procuraduría para que se inicien las diligencias correspondientes. Aún no se ha confirmado la identidad plena del sospechoso.

Katherine Montes, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de San Isidro, explicó que el metomil está prohibido precisamente por su alto riesgo para el ambiente, las personas y los animales, y manifestó sorpresa e inquietud sobre cómo pudo obtenerse y aplicarse en un espacio público. Propietarios y vecinos critican además la falta de comunicación directa y diligencias más rápidas por parte de la Policía, y exigen que las autoridades municipales y judiciales actúen con transparencia y rapidez para sancionar a los responsables y evitar nuevos incidentes.

EXIGEN JUSTICIA

Los dueños de las mascotas afectadas pidieron no solo sanciones para los culpables sino medidas urgentes para proteger a la comunidad animal y a las familias: “Exigimos justicia, no solo por nuestras mascotas que ya no están sino también por sus amiguitos”, dijo una vecina, que narró cómo su perro convulsionó y murió en pocas horas. Mientras la investigación avanza, los residentes manifestaron su temor a pasear a sus animales en la zona y anunciaron que muchos han optado por trasladar sus recorridos a otros distritos hasta que se garantice la seguridad.