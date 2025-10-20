Fiscal interino Tomás Gálvez respalda a fiscal amenazada por banda criminal: "Usted no está sola"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, brindaron su respaldo total a la fiscal provincial penal Margarita Haro Pinto, luego de que recibiera amenazas de muerte por parte de la organización criminal conocida como “Los Pepes”, recientemente vinculada a la desarticulada banda “Los Chuckys de Juan Pablo 2”.

Haro Pinto denunció que recibió un mensaje extorsivo en su teléfono personal, en el que le exigían renunciar a su cargo en 24 horas, bajo amenaza de ser asesinada. Según la fiscal, el mensaje provenía de un número que había cambiado siete veces en menos de un mes y que operaba en la zona de San Juan de Lurigancho. Además, el remitente identificado como alias “Colocho”, líder de “Los Pepes”, contaría con antecedentes penales y requerimientos de medidas coercitivas personales pendientes.

En respuesta, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que Haro Pinto contará con seguridad permanente 24/7, tanto en su domicilio como en su centro de trabajo y durante las diligencias que deba realizar. Asimismo, la Policía ha dispuesto la captura inmediata de alias “Colocho”.

FISCAL DE LA NACIÓN SE PRONUNCIA

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que este caso no es aislado y que otras fiscalías han enfrentado situaciones similares, reiterando el respaldo institucional a Margarita Haro. “Sepa usted que no está sola, que está con todas las autoridades y que tiene el respaldo del Estado”, señaló Gálvez Villegas durante la reunión de coordinación.