Defensa de Magallanes afirma que general Arriola presionó al suboficial a inculparse en caso Eduardo Ruiz

En su primera declaración ante el comandante general Óscar Arriola, Luis Magallanes admitió haber usado su arma de reglamento, aunque la defensa sostiene que fue presionado a inculparse.

Tras la confirmación de la decisión fiscal que ordena 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera Luis Magallanes, sindicado como responsable del asesinato del joven Eduardo Ruiz durante las protestas del 15 de octubre, la defensa del policía anunció que buscará apartar del caso al fiscal encargado.

La controversia se intensifica luego de que la defensa presentara una pericia de parte que sostiene que el disparo de Magallanes impactó a Ruiz como consecuencia de un rebote contra la pista. Según esta pericia, la trayectoria secundaria del proyectil fue suficiente para penetrar el tórax y provocar la muerte inmediata del joven.

“Hoy hemos presentado dos situaciones: la denuncia contra el fiscal para que se inhiba del proceso y una tutela de derechos para declarar la nulidad de dos entrevistas realizadas sin participación de la defensa ni del Ministerio Público”, explicó Stefano Miranda, abogado de Magallanes.

En la primera declaración de Magallanes, realizada ante el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, el suboficial reconoció haber utilizado su arma de reglamento, lo que ha sido cuestionado por la defensa, que asegura que fue presionado a inculparse. Sin embargo, la hipótesis de la defensa ha sido rechazada por la familia de Ruiz. Su padre, Roger Ruiz, sostiene que la bala que mató a su hijo fue disparada directamente al pecho, y que Magallanes podría no ser el autor del crimen.

PISTOLA DESAPARECIDA

Otro factor que complica el caso es que la pistola de Magallanes se encuentra desaparecida, lo que impide realizar pericias de homologación del arma. La Fiscalía mantiene la detención preliminar del suboficial, quien permanece bajo custodia policial y grilletes en el Hospital de la Policía.