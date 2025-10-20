“Ataque era contra administradores del evento”: Habla hermana de cantante asesinado en el Callao

Apagaron su voz y su talento a balazos. La música volvió a ser blanco de la violencia luego de que una orquesta timbera fuera atacada por desconocidos durante una fiesta en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en Sarita Colonia, en el Callao. El vocalista y líder de la agrupación, Johan Mora, junto con su bailarina Ariana Cañola, de solo 16 años, perdieron la vida tras recibir múltiples disparos mientras animaban un quinceañero.

Panamericana Televisión conversó con la hermana del artista, quien descartó que el ataque haya estado relacionado con extorsiones o ajustes de cuentas. “Él no tenía problemas con nadie, ha sido una equivocación. Los músicos escucharon que los atacantes dijeron: ‘yo te dije que iban a venir’, así que no era contra mi hermano ni contra Ariana, sino contra otras personas, los organizadores del evento”, relató entre lágrimas.

La orquesta de salsa apenas comenzaba a abrirse paso en el mundo musical. Johan Mora había formado su agrupación hace tres años, invirtiendo en instrumentos y soñando con llevar su talento a escenarios más grandes del Perú y el mundo. “Él se esforzó por todo, quería hacer crecer su orquesta, pero su sueño se apagó por una injusticia”, lamentó su familiar.

ÚLTIMO ADIÓS EN HUACHIPA

El último adiós al cantante será en el cementerio general de Huachipa. Su muerte y la de la joven bailarina se suman a la preocupante ola criminal que tiene en la mira a músicos y artistas, víctimas cada vez más frecuentes de extorsionadores y sicarios que operan en eventos públicos y locales de entretenimiento a nivel nacional.