SJL: vecinos exigen rompemuelle tras atropello durante fiesta patronal

Una mujer y un hombre fueron brutalmente atropellados en el cruce de las avenidas Perú y calle Arequipa, en San Juan de Lurigancho, durante la madrugada en el marco de una fiesta patronal en honor al Señor Cautivo de Ayabaca. El conductor no se detuvo para auxiliar a las víctimas y se dio a la fuga.

“El hombre la dejó tirada ahí a mi tía, y al otro señor salió volando”, relató Jacqueline Urbina, sobrina de la mujer herida, identificada como Beatriz Pasache, quien permanece internada en el hospital Hipólito Unanue. El hombre ya fue dado de alta.

Según testigos, el vehículo que provocó el accidente transportaba una escalera en el techo, lo que hace suponer que podría pertenecer a una empresa de internet o telefonía. El video del hecho no permitió identificar la placa, y algunos vecinos creen que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

PERMISOS

En la vía donde ocurrió el accidente, los vehículos solo deberían circular a 30 km/h, pero los vecinos denuncian que muchos conductores exceden esta velocidad y solicitan la instalación de un rompemuelles para prevenir futuros incidentes. Por su parte, la municipalidad aseguró que los organizadores de la fiesta no solicitaron permiso para realizar el evento.